Rhône : le palmarès des meilleurs lycées dévoilé !

Le classement est publié ce mercredi par le ministère de l’Education Nationale.



Sont pris en compte dans la réalisation de ce palmarès des meilleurs lycées : le taux de réussite au bac, le taux de mentions ou encore le taux d’accès seconde-baccalauréat.

Le lycée Germaine Tillion de Sain-Bel prend cette année la première place des établissements publics généraux et technologiques (100% de taux de réussite au bac et 76% de mentions sur 224 élèves présentés).

Viennent ensuite dans le classement le lycée François Rabelais de Dardilly (100% de taux de réussite et 80% de mentions sur 66 effectifs présentés), le lycée Edouard Herriot du 6e arrondissement de Lyon (99% de taux de réussite et 69% de mentions), la Cité Scolaire Internationale dans le 7e (97% de taux de réussite) et le lycée Rosa Parks de Neuville-sur-Saône (99% de taux de réussite).

Au niveau du privé, le lycée Al-Kindy de Décines Charpieu s’impose devant le lycée Saint-Charles de Rillieux-la-Pape et le lycée Icof dans le 5e arrondissement. Ces établissements affichent un taux de réussite de 100% au baccalauréat.

Du côté des lycées professionnels, la Cité scolaire René Pellet de Villeurbanne dans le public et le lycée privé ORT dans le 8e arrondissement obtiennent les premières places.