Découvrez TheGinAddict, une plateforme 100% Gin et 100% Française !

Une plateforme de e-commerce qui propose Gin, tutos cocktails et goodies !



Du nouveau côté boisson avec The Gin Addict* ! Après avoir organisé le premier Festival Français 100% Gin & Tonic, les trois fondateurs de The Gin Addict, Pierre-Yves, Maxime et Romain, lancent leur propre plateforme de e-commerce spécialisée dans le Gin.

Étant actuellement l'un des plus influenceurs spécialisé dans le gin les plus importants avec une communauté de plus de 80 000 abonnés sur instagram et de près de 200 000 abonnés sur Facebook, l'équipe propose désormais sa plateforme en ligne sur laquelle vous pourrez retrouver une sélection de Gin, Tonic, Garnish mais également de nombreux goodies, des spiritueux sans alcool ainsi que des anecdotes et histoires concernant le Gin.

En plus de ces produits, la plateforme met également à votre disposition une carte interactive référençant plus de 1 000 distilleries de Gin partout à travers le monde ! Petit bonus, de nombreux tutos pour vous faire découvrir les meilleures recettes de cocktails à réaliser à la maison sont disponibles sur le site internet de The Gin Addict !

Le festival The Gin Addict sera de retour les 26, 27 et 28 novembre 2021 au Palais de la Bourse à Lyon !

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.