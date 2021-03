Après avoir couru plus vite que le métro, il trace un lion en courant dans Lyon ! (vidéo)

Valentin Brun a couru en suivant une trajectoire qui dessine un lion sur le GPS !



Le jeune lyonnais Valentin Brun se lance un nouveau challenge ! Il y a quelques jours à peine, ce lyonnais passionné de course défiait le métro D en sortant de la station Saxe-Gambetta et en rejoignant celle de Guillotière en même temps que le métro.

Le nouveau défi que s'est lancé Valentin : tracer un lion sur son GPS (grâce à l'application Strava) en courant dans les rues de Lyon ! Le jeune homme a dessiné son parcours afin de lui donner la forme voulue et s'est élancé depuis le parc de la Tête d'Or pour une course de 25.8km. Après 2h13 d'effort et de pluie, le lion apparaît fièrement sur la carte, une belle victoire !