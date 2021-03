Gérald Darmanin et Marlène Schiappa en déplacement dans le Rhône ce vendredi

Ils sont attendus à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or puis à Ecully.



Gérald Darmanin et Marlène Schiappa seront en visite dans le Rhône ce vendredi. Le ministre de l’Intérieur et sa ministre déléguée se rendront tout d’abord en début de matinée à l’Ecole nationale supérieure de police de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or où ils assisteront à la cérémonie de baptême des 71ème et 72ème des commissaires de police.



Les deux ministres se rendront ensuite au Service central de la police technique et scientifique d’Ecully où ils assisteront notamment à une démonstration des techniques cynophile d’odorologie. A la mi-journée, un table ronde intervenant dans le cadre du Beauvau de la sécurité aura lieu avec également un échange avec les policiers scientifiques du Rhône.