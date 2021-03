Nouveau samedi de mobilisation dans l’agglomération lyonnaise

Les manifestations continuent ce samedi.



Les manifestants ont rendez-vous ce samedi à 14h au Théâtre National Populaire de Villeurbanne, qui est occupé depuis plusieurs jours par des intermittents du spectacle, pour manifester contre la loi "Sécurité globale". Cette mobilisation, qui s’inscrit dans le cadre de la journée internationale contre le racisme et les violences policières, intervient également deux jours après le feu vert du Sénat jeudi dernier sur cette loi.

Le cortège doit prendre ensuite la direction du quai Augagneur, près de la préfecture. A noter qu’avant cette manifestation, une "cantine solidaire" est prévue pour les occupants du TNP à partir de midi au 27 rue Salomon Reinach dans le 7e arrondissement de Lyon.

Un autre rassemblement est prévu à 15 heures place Bellecour pour soutenir les Kurdes. Depuis plusieurs semaines, Erdogan multiplie les agressions militaires en Syrie et en Irak. Si les Kurdes sont les premiers visés, le pouvoir turc cherche à éradiquer toute forme de résistance et d'autonomie politique démocratique à ses frontières. Cet expansionnisme guerrier est à replacer dans le cadre de la visée politique de Recep Tayyip Erdoğan qui est d’aller le plus loin possible dans la restauration d'un Empire ottoman dont il se rêve le nouveau sultan", peut-on lire dans un communiqué de la Coordination Lyonnaise Solidarité Kurdistan.