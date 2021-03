OL-PSG : les Lyonnais doivent absolument s'imposer pour encore rêver du titre

L'OL reçoit le PSG ce dimanche soir en clôture de la 30e journée de Ligue 1.



Un choc qui n'a probablement jamais été aussi important depuis de nombreuses années. Les deux équipes sont à égalité avant cette journée, à trois points du leader Lille.

Les Lyonnais partent avec un léger ascendant psychologique notamment grâce à la victoire contre le PSG au match aller (1-0), mais Rudi Garcia tient tout de même à relativiser : "Je pense que la victoire à Paris au match aller nous montre que l'on peut battre cette équipe, mais c'est tout. Maintenant c'est un autre moment, un autre coach au PSG, donc ce sera différent. On rencontre une des huit meilleures équipes d'Europe. Objectivement, même s'ils font un moins bon championnat, ça reste un adversaire très, très dangereux", a-t-il déclaré en conférence de presse d'avant-match.

Aux joueurs de prendre leurs responsabilités à l'image du capitaine lyonnais Memphis Depay : "Dans les gros matchs, on doit sacrifier sa manière de jouer quelques fois. On doit jouer, avoir le ballon au moins autant qu’eux. Mon rôle ne va pas changer je vais me battre, travailler dur et essayer d’avoir des opportunités". A noter qu'Houssem Aouar est forfait pour ce match. Le milieu de terrain est victime d'une alerte musculaire.

En cas de victoire, les Gones pourraient se permettre de rêver plus grand en fin de saison, mais attention à ne pas vite déchanter.