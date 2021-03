La piétonnisation du cours Charlemagne débute ce mardi

Cette date marque très probablement le début d'un long calvaire pour les automobilistes du quartier de la Confluence.



Concrètement, les véhicules ne peuvent désormais plus circuler dans les deux sens du cours Charlemagne entre le quai Antoine Riboud et la rue Montrochet. Le trafic se déportera donc sur le quai Perrache, toujours en travaux et très souvent embouteillé.

Du côté des aménagements pour les piétons et les modes doux, des éléments végétaux sont en train d'être installés sur cette portion. Au total, 46 arbres vont être plantés et 11 banquettes végétalisées seront mises en place.

Cette piétonnisation sera accompagnée dès ce mercredi par l'arrivée du tramway T2 jusqu'à l'arrêt Hôtel de Région-Montrochet.