La plus grande fresque participative d'Europe arrive bientôt à Lyon !

Les équipes du Zoo Art Show ont décidé de se lancer dans un nouveau projet intitulé le Zoo United Wall, qui permettra de réaliser la plus grande fresque collaborative d'Europe.



Jusqu'au début du mois de septembre, six façades de deux bâtiments (plus de 3000 m2 de surface) seront recouvertes par 100 000 tags réalisés par un artiste marathonien mystère dont l’identité sera révélée à la rentrée au grand public, en même temps que l’œuvre et son emplacement.

La billetterie ouvrira dès le 1er avril. Les participants pourront inscrire jusqu'à 10 mots sur le mur pour le prix de cinq euros. En retour, ils recevront une photo unique de leur tag, un pass exclusif pour découvrir l'œuvre, un accès illimité à la visite 3D de l'œuvre et aux ventes privées.