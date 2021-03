Plusieurs véhicules incendiés ce samedi soir à Rillieux-la-Pape

Ces violences urbaines se répètent ces dernières semaines.



Aux alentours de 20h30 ce samedi soir, un bus TCL et au moins quatre voitures ont été incendiés à Rillieux-la-Pape dans le quartier des Allagniers. Sur des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, on voit le bus complétement détruit par les flammes, malgré l'intervention des pompiers pour maîtriser l'incendie. De plus, quelques individus ont tenté de scier à l'aide d'une disqueuse le mas d'une caméra de vidéoprotection.

Alexandre Vincendet, maire LR de Rillieux-la-Pape, a réagi sur ses réseaux sociaux à ces nouveaux actes de violences dans sa commune. Il assure que "les commandos n'empêcheront pas Rillieux-la-Pape de renaître". "C’est ce même jour où un nouvel équipement public construit en plein cœur de la Ville Nouvelle ouvrait ses portes, qu’un commando de spécialistes des violences urbaines a décidé une nouvelle fois de faire vivre aux Rilliards, 30 minutes d’un infâme déchaînement de violence. […] Nous le savons tous à présent, ces actes injustifiables sont le fait d’une bande mafieuse qui chaque jour voit son terrain reculer et des complices être arrêtés par la police municipale et la police nationale", a-t-il notamment ajouté dans son long message.