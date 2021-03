Météo : l'été s'invite à Lyon cette semaine !

Une vague de douceur vient d'arriver sur tout le pays.



Météo France annonce en effet des températures dépassant de plus de 10 degrés les moyennes de saison.



Le Rhône ne fera pas exception à la règle. Un beau soleil sera au rendez-vous jusqu’à vendredi avec un mercure qui va progressivement augmenter pour atteindre en milieu de semaine les 25 degrés. Les journées de mardi et de mercredi seront particulièrement douces pour la saison pouvant laisser penser que des records de chaleur pourraient être atteints et même dépassés.



Le thermomètre repartira vers le bas dès vendredi avec un maximum de 18 degrés. Le week-end de Pâques s’annonce plus mitigé et surtout plus froid avec une moyenne de 3 degrés le matin et de 10 degrés l’après-midi.