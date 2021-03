Les retraités dans la rue ce mercredi à Lyon

C’est une journée d’action nationale qui se prépare dans toute la France.



A l’appel de plusieurs organisations syndicales, les retraités vont manifester ce mercredi. Ce sera le cas à Lyon où ils se donneront rendez-vous à partir de 14h place de la Comédie dans le 1er arrondissement.

"Depuis de nombreuses années, les retraités vivent de plus en plus mal, car ils subissent une dégradation importante de leur pouvoir d’achat et leur niveau de pension ne cesse de se détériorer", dénonce la CGT retraités du Rhône qui exige notamment "une revalorisation immédiate de 100 euros comme une première étape avant les 300 euros nécessaires".

Parmi les autres revendications : la multiplication de médecins généralistes, des vaccins rapidement et pour tous ou encore un droit à l’autonomie dans la branche maladie de la Sécurité sociale.