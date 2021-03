Les Oscars du tourisme de se tenir vont se dérouler malgré la crise sanitaire.



Le Wall Street Journal va distribuer ses World Travel Awards et a décidé de nommer Lyon dans la catégorie "Meilleure destination urbaine d'Europe 2021". C'est ONLYLYON Tourisme et Congrès qui avait initié la candidature lyonnaise, puis le dossier s'est frayé un chemin jusqu'à terminer parmi les 12 finalistes aux côtés d'Amsterdam, Barcelone, Berlin, Genève, Lisbonne, Londres, Moscou, Rome, Saint-Pétersbourg, Venise et Vienne.

Il est désormais possible de voter, et de préférence pour Lyon. Le scrutin se tiendra jusqu'au 14 juillet, les résultats seront annoncés le 5 septembre 2021.

"Une très belle reconnaissance qui prouve que la métropole est désormais devenue une destination incontournable en France et en Europe" selon ONLYLYON. Reste à savoir ce qu'en pensent les élus écologistes, qui veulent freiner des quatre fers sur la promotion de Lyon à l'étranger, pour favoriser un tourisme franco-français, voire lyonno-lyonnais.