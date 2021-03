Covid-19 : les crèches, écoles, collèges et lycées de Lyon et du Rhône vont fermer dès vendredi

Et pour trois semaines.



Emmanuel Macron a pris la parole ce mercredi soir à l'occasion d'une allocution télévisée.

"La crise sanitaire que nous traversons, cette épidémie de Covid-19 dure depuis maintenant plus d’un an. Un an de peine, d’épreuves", a tout d’abord déclaré le chef de l’État. "Si nous restons unis, solidaires, si nous savons les prochaines semaines nous organiser alors nous verrons le bout du tunnel", a ajouté Emmanuel Macron qui a estimé avoir "bien fait" de ne pas confiner en début d’année.

Afin de freiner la propagation du virus dans le pays, plusieurs mesures ont été annoncées comme l’élargissement à tout le territoire dès samedi soir des restrictions concernant les 19 départements déjà confinés, dont le Rhône. Le télétravail devient systématique tandis que les déplacements inter-régionaux seront interdits après le 5 avril tout comme ceux en journée au-delà de 10 kilomètres sauf motif impérieux avec l’obligation d’avoir une attestation. "Les citoyens qui souhaitent changer de région pour s’isoler pourront le faire pour ce week-end de Pâques", a indiqué le président.

Concernant les établissements scolaires, c'est désormais officiel. "Nous allons fermer pendant trois semaines les crèches, les écoles, les collèges et les lycées", a annoncé Emmanuel Macron. Une semaine de cours à la maison aura lieu pour tous les niveaux la semaine prochaine. Deux semaines de vacances simultanées sont ensuite prévues pour les trois zones. Le retour en classe pour les maternelles et les primaires aura lieu le 26 avril tandis que les collèges et les lycées devront attendre le 3 mai.

A noter également une possible réouverture de certains lieux culturels mais aussi de terrasses "sous conditions" dès la mi-mai.