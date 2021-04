Lyon : la vente et la consommation d'alcool désormais interdites dans un périmètre

C'est désormais chose faite.



Deux jours après le rassemblement de plusieurs centaines de personnes sur les quais de Saône, la vente et la consommation d'alcool sur la voie publique sont désormais interdites sur une large partie de la Presqu'île, ainsi que dans les parcs et jardins de la Métropole de midi à 19 heures, début du couvre-feu. Cet arrêté est valable jusqu'au 2 mai prochain.

"Depuis quelques jours, certains secteurs de la ville de Lyon et de la métropole font l’objet d’une recrudescence des regroupements de personnes sans respect de la jauge de six personnes, des gestes barrière, de la distanciation physique et du port du masque. Ces comportements dangereux pour notre sécurité sanitaire collective, dans le contexte de tension épidémique croissante que nous connaissons, vont jusqu’à l‘organisation d’apéros géants ou de fêtes sauvages comme cela a été constaté sur les berges de Saône", indique la préfecture du Rhône dans un communiqué.

De plus, les services de l'Etat précisent que les contrôles seront renforcés et que les personnes qui ne respecteraient pas ces règles seront "systématiquement" verbalisées.