Une manifestation prévue samedi à Lyon interdite

De nombreuses associations de lutte contre le racisme entendaient manifester ce samedi à Lyon.



Cela faisait notamment suite à l’attaque de la librairie anarchiste La Plume Noire dans le quartier de la Croix-Rousse le week-end dernier.

La manifestation est finalement interdite par voie d’arrêté. "Compte tenu du contexte sanitaire et de la tension qui règne actuellement entre les groupuscules d’ultra-gauche et d’ultra-droite, cette manifestation présente des risques de troubles graves et avérés à l’ordre public et des mouvements de foule, voire des affrontements entre opposants idéologiques", justifie la préfecture du Rhône.