Nouveau match nul pour l'OL face à Lens (1-1)

L'OL a fait match nul (1-1) contre Lens ce samedi soir. Avec ce résultat, les Lyonnais sont désormais quatrièmes de Ligue 1.



Les Lyonnais se sont butés à un très bon pressing lensois pendant toute la première mi-temps. Lucas Paqueta et ses coéquipiers ne se sont pas eu de réelles occasions, face à une défense adverse très bien regroupée.

Les Rhodaniens auraient même pu rentrer aux vestiaires avec un but de retard. Après une erreur de relance d’Anthony Lopes, les Lensois ont pensé ouvrir le score grâce à une magnifique frappe des 20 mètres à la 34e, mais malheureusement pour eux le but était refusé pour une main.

Au retour des vestiaires, les Lyonnais, frustrés, agacés, se sont montrés légèrement plus dangereux offensivement face à un bloc Lensois de plus en plus déséquilibré.

A la 63e, l’OL était proche d’ouvrir le score, mais finalement ce sont les joueurs de Franck Haise qui ont fait la différence sur une perte de balle de Maxence Caqueret, qui venait d’entrer en jeu. Après un très bel appel au milieu de la défense lyonnaise, le latéral Jonathan Clauss a permis à son équipe de prendre l’avantage (1-0).

Après de nombreuses occasions ratées, Lucas Paqueta a sonné la révolte lyonnaise à dix minutes de la fin. Le milieu brésilien a permis à l’OL de recoller au score, après avoir récupéré la balle, avec un peu de réussite, sur une frappe de Rayan Cherki (1-1).

Après la défaite de Paris, et surtout la victoire de Monaco, les Lyonnais étaient obligés de s’imposer ce samedi soir pour pouvoir encore rêver du titre. Un match nul qui a finalement le goût d’une défaite. L’OL est désormais quatrième, à deux points du podium et cinq de la première place. Prochain match dès jeudi en coupe de France contre le Red Star.