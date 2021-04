Lyon dans le top 5 des villes françaises les plus infidèles !

Lyonnais, lyonnaises, méfiez-vous !



Comme chaque année, le site de rencontres pour personnes mariées Gleeden a partagé son classement des villes recensant le plus d'infidèles ! La plateforme compte plus de 4 millions d'inscrits, et cela, seulement en France. Le site qui opère à l'international en aidant des personnes mariées à trouver un partenaire pour une relation extraconjugale a dévoilé quelles étaient les villes les plus infidèles !

Si la ville identifiée comme la plus infidèle de France est Lille, Lyon n'est pas en reste et se positionne à la 4ème place du classement avec un taux d'infidélité de 21,79 %. Ce taux est calculé en comparant le nombre d'habitants par ville et le nombre d'utilisateurs de la plateforme.

Découvrez l'intégralité du classement :

1. Lille (29,01 %)

2. Paris (28,33 %)

3. Bordeaux (26,09 %)

4. Lyon (21,79 %)

5. Versailles (20,38 %)

6. Rouen (18,65 %)

7. Nantes (16,84 %)

8. Rennes (16,57 %)

9. Montpellier (14,16 %)

10. Strasbourg (13,09 %)