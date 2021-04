The Voice - Aimée, une candidate lyonnaise, participera au prime ce samedi !

À seulement 16 ans, la jeune femme a séduit les coaches avec son interprétation de "Before You Go"



Nos lyonnais ont du talent ! Âgée de 16 ans, Aimée a choisi de participer aux auditions à l'aveugle organisée par The Voice lors desquelles Vianney et Amel Bent ont été complètement séduits par son interprétation du hit de Lewis Capaldi, Before You Go.

Malgré un petit incident vocal lié au tract, la jeune femme a prouvé toute l'ampleur de son talent lorsque Vianney, le coach qu'elle a choisi, lui propose de reprendre la chanson dans une tonalité plus basse qui lui a permis de livrer une prestation encore plus bluffante.

Lors d'un entretien accordé au HuffingtonPost, la jeune femme est revenue sur les raisons qui l'ont poussée à se présenter à The Voice :

J’ai commencé à chanter il y a environ deux ans et je prends des cours avec Renaud Hantson un rockeur connu et très compétent qui m’aide beaucoup. J’avais également déjà passé des concours de chant pour expérimenter la scène et tous les bonheurs qu’elle nous cache. J’avais notamment passé le casting de “The Voice Kids” il y a deux ans à la Foire de Lyon, mais ça n’avait malheureusement pas marché. Cette fois-ci, ils sont directement venus me chercher. Mon compte Instagram leur a visiblement plu, j’ai évidemment accepté directement.

Rendez-vous ce samedi 10 avril sur TF1 pour soutenir Aimée !