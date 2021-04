Un nouvel épisode de pollution à Lyon !

A ce stade, aucune mesure contraignante n'entre en vigueur dans la métropole lyonnaise.



Un nouvel épisode de pollution est en cours dans le bassin lyonnais et le Nord-Isère.

La Préfecture du Rhône a déclenché ce jeudi le niveau information-recommandation pour une pollution de l'air aux particules fines.

A l'origine du phénomène, les feux allumés par les arboriculteurs dans la nuit de mercredi à jeudi pour protéger leurs parcelles du gel. "Au cours de la nuit, de nombreux brûlages agricoles de lutte contre le gel dans les vignes et les vergers ont entrainé des hausses très importantes des concentrations de particules en suspension dans la vallée du Rhône et, dans une moindre mesure, sur le bassin lyonnais nord-Isère. Sur ces deux zones, la qualité de l'air est dégradée à localement mauvaise. Vendredi et samedi, les températures devraient remonter, écartant le risque de gelées nocturnes, et un vent de sud soutenu permettra la dispersion des polluants atmosphériques", peut-on lire sur le site d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.

La Préfecture du Rhône appelle ainsi les agriculteurs à "reporter l'écobuage mais aussi à suspendre les opérations de brûlage à l'air libre de sous-produits agricoles".