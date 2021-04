M6 a lancé le casting de son émission de dating phare !



Vous êtes lassé(e) de Tinder, Badoo, Happn et autres applications de rencontre pas sérieuses, mais pas encore prêt(e) à vous inscrire sur Meetic ? Nous avons la solution : l'émission Mariés au premier regard produite par M6 recherche de nouveaux candidats !

L'émission propose à des célibataires en quête du grand amour de rencontrer la personne qui scientifiquement, leur correspond parfaitement. Pour déterminer la compatibilité des profils, des scientifiques ont mis au point une série de questions et de tests à l'issue desquels un profil sera retenu comme étant le plus compatible.

La science peut-elle nous aider à trouver le grand amour ?

Grâce à cette expérience unique en France, des scientifiques vont vous aider à trouver l'homme ou la femme de votre vie.

Vous êtes célibataires et recherchez le grand amour ? Vous avez une démarche sincère et authentique ? Vous êtes prêt(e) pour un nouveau départ et l'amour est la pièce manquante de votre vie ?

Inscrivez-vous pour la prochaine saison de Marié au premier regard !