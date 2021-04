Vers un report d'une semaine des élections régionales et départementales ?

Les votes seraient maintenus au mois de juin mais décalés d'une semaine.



C'est en tout cas ce qu'affirment ce mardi matin plusieurs médias nationaux ce mardi matin. Le gouvernement aurait décider de décaler les premier et second tours des régionales et départementales d'une semaine.

Prévu initialement le 13 juin 2021, le premier tour du double scrutin se déroulerait alors le 20 juin. Tandis que le second tour passerait du 20 au 27 juin.

Le Premier ministre Jean Castex devrait faire part de cette proposition aux parlementaires à l'Assemblée Nationale puis au Sénat ces mardi et mercredi.