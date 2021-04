La Super Lune Rose brillera dans le ciel ce 27 avril !

Cette Supermoon devrait être parfaitement visible à partir de 3h31



Un grand spectacle vous attend dans la nuit du lundi 26 au mardi 27 avril : la Super Lune Rose sera de sortie ! Ce phénomène astrologique est également appelé pleine lune au périgée et se produit lorsque la Lune se trouve au point le plus proche de la Terre.

Lors de cette Super Lune, le satellite apparaîtra environ 15% plus grand que lors du phénomène de pleine Lune et scintillera 30% plus fort ! Malgré ce que le nom de Super Lune Rose peut laisser penser, le satellite ne se colore pas de rose pendant cet évènement; la couleur rose qui peut être observée vient en réalité de la floraison des cerisiers et des Phlox subulata, des plantes à fleurs roses.

La Super Lune sera visible à partir de 3h31 dans la nuit du 26 au 27 avril !