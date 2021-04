Lyon : un restaurant lance le premier menu en France de fast-food 100 % bio au CBD

Il s'agit du restaurant Bënnie.



Créée par des Lyonnais dans la vallée de Florence, en Italie, le CBD est récolté au sein de la villa Toscanna. Le fondateur de Bënnie, Camille Candela, a pensé un menu "édition limité élaboré avec un CBD cultivé par des Lyonnais en Italie".

Leur volonté est de "concilier écologie et fast food, fast good et développement durable, modernité et responsabilité". De fin avril à fin mai, le menu se composera de burger ou salade, dessert et boissons avec quelques gouttes de CBD. Pour un prix de 15,95 euros.

"La mission est de cultiver de manière organique, durable et régénérative, avec des olives qui créent une protection contre le vent sur les plants de chanvre". De plus, "l’équipe utilise ses propres olives et son chanvre pour élabore une huile d’olive infusé au CBD".

Pour rappel, "le CBD est extrait de la plante de chanvre et ne contient pas de THC. Il est légal et autorisé par l’Union Européenne pour ses bienfaits agissant notamment sur le stress, le sommeil, la récupération et la détente musculaire, tout en restant un principe actif non-psychotrope".

Le menu sera disponible à emporter à Lyon, 18 rue du Bât d’Argent, 69001 (métro Hôtel de ville) ou en livraison via (lien) et sur les plateformes habituelles à partir de fin avril et jusqu’à fin mai.