Lyon : une collecte de masques usagés lancée par la mairie du 2e arrondissement

L'initiative débute ce vendredi.



C’est en partenariat avec l’association locale TEHP (Territoire à Energie Humaine Positive), que ce dispositif a été mis en place.

Un point de collecte pour les masques usagés est installé à l'entrée de la mairie du 2e arrondissement (située 2 rue d'Enghien). Une fois récupérés, ces masques seront ensuite recyclés en tee-shirt par l’entreprise Cycl-Add, basée dans l’Ain.

Le maire du 2e arrondissement, Pierre Oliver, espère que cette initiative se développera : "Je souhaite que tout le monde prenne le pas et se lance dans ce dispositif. J’en appelle vraiment à la Ville de Lyon et à la Métropole de Lyon, pour que justement elles aussi s'associent à ce dispositif. Cela prouve bien qu’on peut faire du développement durable sans que cela soit contraignant et uniquement dans la punition", explique-t-il.

"L’idée c’est que les gens passent ici pour y déposer leurs masques. Les personnes qui ont des démarches administratives à faire peuvent y poser leurs masques. Le but serait que peut-être de demain, développer de nouveaux points de collecte. Et pour nous c'est l’occasion de donner des masques en tissu que nous avons en stock, à nos habitants", poursuit l'élu LR.