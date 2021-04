OL féminin : Sarah Bouhaddi et Dzsenifer Marozsán prennent la direction de l'OL Reign

L'OL féminin annonce du changement pour la saison prochaine.



L'OL a informé ce lundi que Sarah Bouhaddi et Dzsenifer Marozsán seront prêtées à la franchise américaine de l'OL, OL Reign, dès le 5 juin prochain, jusqu'au 31 décembre.

"En prolongeant à l’OL, on avait convenu avec le président Jean-Michel Aulas que je pourrais rejoindre Seattle. Je suis donc très heureuse de saisir cette opportunité et de faire partie des premières Lyonnaises à rejoindre OL Reign. J’ai toujours eu beaucoup d’admiration pour le championnat américain. J’espère qu’on pourra faire une grande saison tous ensemble", a déclaré Sarah Bouhaddi.

"Aujourd'hui, avec le prêt de Sarah et Dzsenifer à OL Reign, nous faisons un pas de plus vers la réalisation de l'objectif de notre projet aux États-Unis : continuer de construire une équipe capable de rivaliser avec les meilleurs clubs du monde. Ces deux joueuses apportent énormément aux ambitions de l’OL en matière de football. Elles ont permis de remporter de nombreux trophées et ont construit un palmarès inédit dans l’histoire mondiale du sport. Au sein d’OL Reign, elles auront l’opportunité unique de vivre une nouvelle expérience et d’apporter la leur dans un projet inédit en matière de football féminin, puis de revenir terminer leur carrière à l’OL", a de son côté annoncé le président Jean-Michel Aulas.