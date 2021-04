Classement des villes où il fait bon vivre avec son chien : Lyon perd encore des places !

La qualité de vie des chiens ne s’améliore pas au sein de la capitale des Gaules.



Ce n’est en tout cas pas Lyon qui s'impose cette année du classement des villes où il fait bon vivre avec son chien. Selon l’étude annuel publiée par le magazine 30 millions d’amis, Nice arrive en tête avec une très belle moyenne générale de 17,1 sur 20. Viennent ensuite Montpellier (16,8 sur 20) et Toulouse (16,5 sur 20).

Alors que Lyon avait déjà perdu trois places en 2019 en s’installant à la 13e place du classement, l’année 2020 est signe de dégringolade. La capitale des Gaules pointe désormais au 34e rang avec une moyenne de seulement 9,7 sur 20. La note est catastrophique et sans appel en ce qui concerne les transports : 5 sur 20. Elle est de 10 sur 20 pour les espaces verts et de 13,5 sur 20 pour les caniparcs. La propreté et l’engagement obtiennent respectivement 6 et 6,7 sur 20.

A noter la 31e place de Villeurbanne qui plonge de 15 places au tableau avec une moyenne finale de 10,9 sur 20.

Le magazine estime cependant que "les élus s’y mettent enfin" en matière d’accueil du chien dans l’espace public.