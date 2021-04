Coupe de France : l'OL face à Monaco pour une place dans le dernier carré

Les Lyonnais reçoivent Monaco à 21h10 pour une place en demi-finale.



"Ce sont deux grosses équipes qui vont s'affronter et on veut sortir vainqueur au bout de la rencontre". Rudi Garcia sait que cette rencontre de Coupe de France, "face à une très bonne équipe qui marque beaucoup de buts" a des allures de finale : "Mais on peut battre tout le monde. On doit se qualifier, c'est l'essentiel. Que ce soit dans le temps réglementaire ou aux tirs au but ", a insisté le coach de l'OL

Après cette rencontre, il faudra penser à l'autre choc de la semaine, face à Lille, dimanche, en championnat.