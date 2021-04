Un colis suspect à Perrache ce mercredi matin

Les TCL sont par conséquent perturbés.



Un colis suspect a été signalé aux alentours de 6h40 à la station Perrache. Plusieurs lignes des TCL sont actuellement perturbées. Le métro A ne circule plus entre les stations Masséna et Perrache dans les deux sens. Le tram T2 ne fonctionne plus après Centre Berthelot tandis que le tram T1 circule en deux parties distinctes : de Debourg à Montrochet puis de Quai Claude Bernard à IUT Feyssine.

Selon les TCL, la reprise normale du trafic est actuellement estimée à 8h10.