L'édition 2021 de la Foire de Lyon annulée !

Décalé du 19 au 27 juin, l'événement est finalement annulé "compte-tenu du climat d'incertitude lié à la crise sanitaire".



"Nous sommes évidemment déçus puisque malgré notre engagement, des mois de travail pour se réinventer, s’adapter et se projeter, la réalité de la situation et du calendrier nous impose de prendre cette décision qui est aujourd’hui la plus raisonnable. Notre responsabilité est d’acter l’annulation de l’événement pour reporter toute notre énergie sur l’édition de mars 2022", a déclaré dans un communiqué Aurélie Prost, la Directrice de Foire de Lyon.

"Pour les exposants et partenaires, la participation à un événement de l’ampleur de Foire de Lyon s’anticipe. L’organisateur a adapté son calendrier pour laisser un maximum de flexibilité à toutes ses parties prenantes. Les engagements financiers et logistiques doivent se prendre aujourd’hui mais l’incertitude liée à la situation sanitaire et l’absence de modalités d’ouverture des événements ne permettent pas de passer à l’action. Ce manque de projection empêche la construction et la préparation dans de bonnes conditions de Foire de Lyon dont l’édition d’été était déjà une reprogrammation du traditionnel rendez-vous de mars", justifient les équipes de la Foire.

Après deux annulations en 2020 et 2021, les équipes de GL Events ne désespèrent pas, annonçant même les dates de la prochaine édition. La Foire de Lyon aura lieu du 18 au 28 mars 2022.