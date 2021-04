Covid-19 à Lyon : le 100 000e vaccin a été administré au Palais des Sports de Gerland

C'est un petit moment d'histoire qui s'est déroulé ce vendredi au Palais des Sports de Gerland.



Jocelyne, retraitée, 71 ans, y a reçu sa seconde dose du vaccin de Pfizer. Une injection réalisée sur des airs de "We are the Champions" (Queen), puisqu'il s'agissait de la 100 000e administrée sur le site transformé en vaccinodrome depuis le mois de janvier.

"Je n'ai rien senti. J'ai envie de dire bravo aux soignants, c'est génial ici. Venez tous vous faire vacciner !", a-t-elle pu déclarer à la sortie du boxe n°9. Car outre cet acte symbolique, c'est tout le personnel mobilisé qui a été applaudi. Depuis le début de l'année, infirmiers, médecins et agents administratifs se relaient 7 jours sur 7 pour distribuer le précieux sérum.

Pour rappel, le vaccinodrome de Gerland nécessite chaque jour la présence de 24 médecins libéraux, 54 infirmiers libéraux, une quarantaine d’agents administratifs, 5 à 6 cadres administratifs et 10 étudiants en médecine et en soins infirmiers.