L'OL n'a pas le droit à l'erreur contre Lille

L’OL accueille Lille ce dimanche soir au Groupama Stadium en clôture de la 34e journée de Ligue 1.



Un match crucial pour les Lyonnais dans la course au titre et à la Ligue des Champions. Une défaite pourrait couter très cher à l’OL. Pour s’imposer face au leader lillois, "il faut un esprit commando" a assuré Rudi Garcia en conférence de presse d’avant-match. "On est quatrièmes, on ne peut faire que mieux. Il faut mordre à pleines dents cette fin de saison assez folle", a ajouté le coach.

Il faudra également "beaucoup de patience" selon le défenseur Mattia De Sciglio. "Lille est une équipe qui défend bien, très solide avec des joueurs qui vont vite devant. Tout cela donne beaucoup de motivation. On ne doit pas faire l’erreur de paniquer. On aura 90 minutes pour gagner le match", a analysé l’Italien.

Rudi Garcia pourra compter sur l’ensemble de ses joueurs, ou presque. Seulement Sinaly Diomandé est suspendu après son expulsion face à Monaco mercredi dernier.

Début de ce choc à 21 heures.