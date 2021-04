Lyon : deux individus jugés ce mardi après une violente agression près de l'Hôtel de Ville

Les faits remontent à la mi-décembre 2019.



Deux individus avaient importuné un groupe d’une vingtaine d’étudiants qui rentraient de soirée. Une rixe avait alors éclaté sur la place de la Comédie. Un jeune homme avait tenté de calmer les esprits avant d'être littéralement passé à tabac par les deux agresseurs. Agé de 20 ans, il avait passé plusieurs semaines dans le coma. Cérébro-lésé, il garde depuis de lourdes séquelles.

Plus d'un an après cette agression devant l'Hôtel de Ville de Lyon, deux individus seront jugés ce mardi devant le tribunal judiciaire pour "coups et blessures volontaires, en état de récidive, ayant entraîné une incapacité".