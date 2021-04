Lyon : les deux organisateurs de la fête sauvage sur les quais de Saône jugés ce mardi 

Le 30 mars, des centaines de Lyonnais s’étaient réunis sur les quais de Saône lors d’une fête sauvage organisée en plein centre-ville.



Le rassemblement, débuté avant le couvre-feu à 19h, avait pris fin peu après 20h30 quand des policiers étaient passés dans le secteur. Les forces de l’ordre avaient eu pour consigne de ne pas intervenir, pour éviter tout accident ou noyade à cause de la Saône à quelques mètres des fêtards alors que la musique techno résonnait jusqu’au Vieux Lyon.

Les organisateurs du dancefloor improvisé, se sachant recherchés après les faits, s’étaient rendus à la police trois jours après. Ces deux frères seront jugés ce mardi à Lyon, dans le cadre de l’enquête ouverte pour "mise en danger de la vie d'autrui" et "non-respect des mesures sanitaires". Pour rappel, le premier délit est puni, au maximum, d’un an de prison et 15 000 euros amende.