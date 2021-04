Sonia Bompastor remplace Jean-Luc Vasseur et va coacher les filles de l'OL !

L'Olympique Lyonnais féminin a mis fin ce mardi matin à sa collaboration avec l'entraîneur Jean-Luc Vasseur.



L'OL explique dans un communiqué qu'après l'élimination par Paris en Ligue des Champions, "plusieurs réflexions ont été menées en interne afin de trouver les leviers nécessaires pour permettre à l'équipe de bien terminer une saison disputée dans un contexte compliqué", notamment avec les blessures à répétition et celles à longue durée de Griedge Mbock et d'Ada Hegerberg. Se séparer de Jean-Luc Vasseur a donc été l'un de ses "leviers" retenus par Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot.

C'est Sonia Bompastor qui va remplacer Jean-Luc Vasseur jusqu'en 2023. Celle qui fut l'une des légendes du club en tant que joueuse (6 titres de champion, 3 Coupes de France et 2 Ligue des Champions) était jusqu'à présent directrice de l'académie féminine.

Elle devient par la même occasion la première femme entraîneur principale du club.