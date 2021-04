Lyon : les organisateurs de la fête sauvage sur les quais de Saône condamnés

Les deux frères de 23 et 26 ans ont été jugés ce mardi soir.



Poursuivis notamment pour mise en danger de la vie d’autrui après l’organisation d’une fête sauvage ayant réuni 300 personnes le 30 mars dernier sur les quais de Saône, ils ont écopé chacun de trois mois de prison avec sursis et d’une amende de 300 euros. Leur association a également été condamnée à 1 500 euros.

Les peines sont en-dessous de celles souhaitées par la procureure. Cette dernière avait requis de quatre à six mois d’emprisonnement mettant en avant une organisation de fête "immorale" et méprisant "ceux qui sont décédés, les victimes et les personnels soignants".