L'open payment bientôt déployé sur le réseau TCL !

C'est une révolution très attendue et enfin engagée par le Sytral à Lyon.



Le syndicat mixte en charge des transports en commun lyonnais a annoncé ce mercredi que l'open payment serait déployé sur le réseau TCL dès l'automne 2021. Ce sont 18 millions d'euros qui seront dépensés pour installer 4000 valideurs dans les bus et les trams, puis dans les stations de métro, afin de permettre aux usagers de payer leur titre de transport directement sur la borne avec leur carte bancaire sans contact. La CB fera ensuite office de titre de transport, puisqu'aucun ticket ne sera distribué. Lors d'un contrôle, ce sera donc la carte de paiement qui fera office de justificatif.

"Notre objectif aujourd’hui est de simplifier le parcours d’achat et d’offrir plus de liberté aux usagers du réseau TCL, en attendant le renouvellement complet de la billettique en 2022, et la disparition des tickets magnétiques au profit de tickets sans contact rechargeables", a réagi Bruno Bernard, le président du Sytral.

L'open payment doit permettre aux usagers de bénéficier d'un "gain de temps et davantage de fluidité"' sur le réseau.