Ce sont des images qui font beaucoup parler.



Des vidéos de rodéos en plein centre de Lyon ont été publiées ces derniers jours sur les réseaux sociaux. On y voit notamment plusieurs individus équipés d’une moto chacun effectuer des figures sur la place Bellecour. Ces faits se sont déroulés la semaine dernière malgré le couvre-feu.

Une nouvelle vidéo publiée ce mercredi montre également un rodéo urbain sur la place des Terreaux, sous les fenêtres de la municipalité lyonnaise. Cette dernière a réagi par l’intermédiaire de son adjoint à la Sécurité, Mohamed Chili. "Nos équipes de Police et du centre de vidéosurveillance sont déjà mobilisées avec la préfecture du Rhône pour l’identification et l’arrestation des délinquants de la place des Terreaux et de la place Bellecour. Nous ne laisserons pas passer ces attitudes, ni ici, ni ailleurs à Lyon", a-t-il assuré.