Covid-19 : bientôt une nouvelle opération de vaccination au Groupama Stadium

Le 5, 6 et 7 mai prochain, le Groupama Stadium va de nouveau se transformer en vaccinodrome.



Plus de 14 000 injections ont déjà été effectuées au total sur les deux dernières opérations.

Lors de cette nouvelle campagne, 9000 personnes devraient être vaccinées, "grâce à l’important concours de la préfecture du Rhône, l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, les sapeurs-pompiers du Service départemental et métropolitain d’incendie et de secours (SDMIS) du Rhône, des professionnels de santé mobilisés par les Unions régionales de professionnels de santé (URPS) médecins et infirmiers, des Hospices Civils de Lyon, de l’Olympique Lyonnais et des nombreux bénévoles", peut-on lire dans un communiqué.

Le club a tout de même tenu à préciser les modalités pour venir se faire vacciner. Les personnes qui peuvent venir se faire vacciner sont celles de plus de 18 ans ayant un facteur ou une maladie à risque de forme grave de Covid-19, celles de 60 ans et plus ou encore les professionnels de santé de 18 ans et plus.