Voici les 25 chansons les plus écoutées à Lyon !

Découvrez ce qu'écoutent les lyonnais !



Grande nouveauté chez Apple Music ! Avec la mise à jour iOS 14.5, la plateforme musicale a intégré une nouvelle fonctionnalité de classement par ville. Ainsi, les habitants de plusieurs villes réparties sur la surface du globe peuvent avoir accès aux chansons les plus écoutés dans leur ville, ou dans d'autres villes.

Pour accéder à ces classements, il vous suffit de vous rendre dans l'onglet "Explorer" disponible sur Apple Music, et de sélectionner la ville de votre choix.

Lyon fait partie des villes françaises disponibles sur l'application, ce qui vous permet de découvrir les 25 chansons les plus écoutées dans la Capitale des Gaules. Le classement est actualisé tous les jours et permet ainsi un résultat le plus précis possible.

Pour ce vendredi 30 avril, voici le classement !