Lyon : des tensions lors de la manifestation du 1er mai

Il y avait du monde dans les rues de Lyon ce samedi après-midi.



Près de 3000 personnes ont défilé dans les rues de Lyon ce samedi entre la place Jean Macé dans le 7e arrondissement et la place Bellecour.

La tension est rapidement montée dans le cortège. Environ 250 black blocs et casseurs d’ultragauche se sont infiltrés au milieu des manifestants. Ils se sont rapidement mis à dos les participants et notamment les syndicats. Les forces de l’ordre sont intervenues pour tenter de disperser les individus les plus véhéments et belliqueux.

Au total, au moins cinq interpellations ont été menées pour violences, dégradation et jet de projectiles ce samedi à Lyon. Pas moins de 27 policiers et gendarmes ont été blessés lors de cette manifestation.