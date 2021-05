Lyon : les TCL augmentent leur offre à partir de lundi

Le 3 mai marquera la première étape du déconfinement en France.



Afin d’accompagner la réouverture des collèges et des lycées, les TCL augmentent leur offre à partir de ce lundi. Elle passera de 86 à 94%. Toutes les lignes Junior Direct seront remises en service.

L’allègement de la fréquence des lignes de métro A et D, des tramways T1, T2 et T3, ainsi que quelques lignes de bus majeures sera maintenu entre 19h et 22h afin de continuer à faire respecter le couvre-feu toujours en vigueur.