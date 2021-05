Lyon : il sera bientôt possible de prendre le tram avec son vélo

Le Sytral a annoncé ce lundi matin une expérimentation à venir sur le réseau de tramways des TCL.



Du 1er juin au 1er décembre, il sera possible de prendre les trams de la Métropole de Lyon avec son vélo. Cela permettra à de nombreux cyclistes de faire une partie de leur trajet sans pédaler.

Le Sytral étant bien conscient des difficultés que cela pourrait engendrer pour la cohabitation des usagers dans les rames, des horaires bien précis accompagneront cette expérimentation. La semaine, les heures de pointe seront donc exclues.

Un cycliste pourra monter dans le tramway avec son deux-roues avant 7h du matin, puis entre 9h et 15h, et enfin après 19h. Les samedis, ce sera avant 12h puis après 19h. Et il n’y aura pas de restrictions les dimanches et jours fériés.