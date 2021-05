Rhône : renforcement des contrôles sur le pont de Vernaison

La Préfecture du Rhône a annoncé renforcer les contrôles de gendarmerie au niveau du Pont de Vernaison, avant la mise en sens unique de l'ouvrage en juin prochain.



Trop vétuste et interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes, le pont de Vernaison est pourtant encore régulièrement emprunté par des camions hors-gabarit. Les contrôles seront donc renforcés pour éviter qu'un incident ne se produise comme à Couzon-au-Mont-d'Or le 23 avril dernier : "Malgré une interdiction aux véhicules de plus de 3,5 tonnes, une bétonneuse de plus de 32 tonnes empruntait le pont de Couzon-au-Mont-d’Or, faisant courir le risque d’un accident mortel pour les personnes se trouvant sur l’ouvrage. Les dommages occasionnés ont conduit à une fermeture du pont pour permettre son auscultation avant toute décision de réouverture", indiquent les services de l'Etat.

Pour éviter le passage des camions, la signalisation sera renforcée sur les itinéraires qui mènent au pont, rappelant l’interdiction d’accès aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. L'installation de dispositifs techniques complémentaires à un portique de gabarit est également étudiée, tandis que les professionnels routiers seront sensibilisés à l'inadaptation des GPS grand public qui ne signalent pas les limites de jauge.