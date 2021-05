Une ferme illégale démantelée à Vaulx-en-Velin.

Une cinquantaine d'animaux ont été pris en charge par la SPA.



L'établissement, non déclaré et procédant à l'élevage d'animaux, a été visé par une enquête de la Sûreté Départementale du Rhône, saisie par le Parquet de Lyon et la Direction Départementale de la Protection des Populations.

Sur place, la police a découvert une cinquantaine d'animaux, des chèvres, des moutons et des poules, vivant dans des conditions d'hygiène déplorables. Des constructions modulaires servaient d'abattoirs, et les produits étaient ensuite revendus dans une épicerie de Vaulx-en-Velin.

L'enquête a montré que six personnes travaillaient dans cette ferme sans être déclarées, dont trois étrangers en situation irrégulière qui étaient hébergés sur place et payés au noir par le responsable de l'exploitation. Ce dernier a été mis en demeure de cesser ces activités. L'établissement a, depuis, été fermé.

A noter que les animaux ont été pris en charge par la SPA, qui a porté plainte pour maltraitance.