Un nouveau rodéo sauvage sur la place Bellecour à Lyon !

Les habitants de la Presqu’île ont encore entendu beaucoup de bruit ce mercredi soir.



Malgré le couvre-feu, cinq à six deux-roues ont réalisé plusieurs allers-retours dans le secteur de la place Bellecour pour un rodéo sauvage éclair. Les jeunes chevauchant les motos et les scooters sans casque ne sont restés qu’une quinzaine de minutes avant de fuir les lieux. "Encore et toujours des rodéos place Bellecour à Lyon ! Voilà 9 mois qu'on nous promet des renforts municipaux et nationaux...et toujours rien", a déploré sur Twitter le maire du 2e arrondissement, Pierre Oliver.

Une scène qui rappelle les multiples rodéos filmés il y a une dizaine de jours sur la place Bellecour mais également sur la place des Terreaux.