Le LOU Rugby se déplace sur la pelouse de Castres ce vendredi soir

Les Lyonnais n'ont plus que quatre matchs pour assurer leur place dans le Top 6.



Cela passe par une victoire ce vendredi face à Castres, septième, à seulement un point du LOU, sixième. Pour autant, les Rhodaniens savent que la tâche s'annonce très compliquée : "Il faut reconnaitre leurs qualités. On a beaucoup de respect pour cette équipe. Ils ont cette volonté de tout donner, de ne rien lâcher. On devra absolument se donner à fond et s'employer pendant 80 minutes", a déclaré en conférence de presse d'avant-match Pierre Mignoni, qui sait que son équipe reste sur cinq défaites face aux Castrais.

Début du match à 20h45.