Ligue 1 : face à Lorient, l'OL ne veut pas lâcher Monaco

Désormais à un point du podium, l'OL va devoir rester dans le coup, ce samedi face à Lorient, pour le compte de la 36e journée de Ligue 1.



Et c’est une équipe forcément remaniée que Rudi Garcia va devoir composer. Privé de Memphis, Marcelo et Caqueret, tous suspendus, l'entraineur lyonnais espère que ses joueurs vont "surfer sur la victoire face à Monaco et montrer qu’ils peuvent être présents dans l’adversité".

Un match à enjeu donc, puisque l’équipe n’a plus le droit à l’erreur en cette fin de saison si elle veut sentir à nouveau l’odeur de la Ligue des Champions. "On mérite de décrocher cette qualification", a déclaré celui qui devrait laisser sa place sur le banc de l’OL l’année prochaine. Et pour ça, les Lyonnais devront "tout donner pour ne pas avoir de regrets et rester compétitifs".

Un effectif à remanier

Outre les suspendus, plusieurs joueurs sont absents pour la rencontre. On peut citer les trois défenseurs Melvin Bard, Djamel Benlamri et Jason Denayer. Islam Slimani, un temps incertain, est bien dans le groupe. Une dernière ligne qui devra donc être remaniée par Rudi Garcia, le coach qui a insisté sur la disponibilité des jeunes en conférence de presse. "On a prévu des biberons", a-t-il ironisé. On pourrait également voir le milieu de terrain jouer dans la charnière centrale pour combler les absences. "Peu importe avec qui on joue, on sera motivé", a poursuivi le technicien qui s’attend à un match "pas simple" face aux 17e de Ligue 1.