La Métropole de Lyon va soutenir financièrement les agriculteurs touchés par le gel

Le président de la Métropole de Lyon avait donné rendez-vous ce vendredi au milieu des arbres fruitiers d'Irigny.



Des arbres qui sont malheureusement bien nus à cause de l'épisode de gel qui a frappé les agriculteurs, les arboriculteurs comme les viticulteurs de la métropole et de la région. En visite dans l'exploitation "Les Pommières", Bruno Bernard et son vice-président délégué à l'Agriculture Jérémy Camus, ont annoncé une aide de 400 euros par hectare cultivé pour les 27 exploitations arboricoles et les cinq exploitations viticoles du territoire. Des aides qui viennent s'ajouter à celles de l'Etat, mais aussi de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. "On est venu dire qu'on était là pour les soutenir moralement et financièrement. Notre objectif est de voter cette aide le plus vite possible, au mois de juin. Ce sera effectif dès cet été pour aider les agriculteurs", a affirmé Bruno Bernard.

"On est arrivé assez vite sur place pour vous voir et constater les 70%, 80 % de pertes. On a tout de suite construit un dispositif rapide, significatif, simple, pour aider dans un premier temps à passer cette première vague de difficultés. Le plus important aussi maintenant est la suite. Et l'augmentation de notre budget pour l'agriculture (10 millions d'euros ndlr) est très significatif", a de son côté déclaré Jérémy Camus.