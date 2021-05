L'OL s'impose contre Lorient et remonte sur le podium (4-1)

L'OL s'est imposé 4-1 contre Lorient au Groupama Stadium ce samedi après-midi. Grâce à cette victoire, les Lyonnais repassent provisoirement devant Monaco au classement.



La première mi-temps de l'OL a cruellement manqué de rythme. Les Lyonnais ont été pénalisés par beaucoup trop de déchets techniques. Face à une équipe si mal classée, ils ont tout de même eu quelques occasions, mais ils se sont montrés maladroits devant le but.

Quelques minutes avant la pause, à la 39e, et ce malgré le niveau de cette première période, l'OL était très proche d'ouvrir le score. Mais Paul Nardi a sorti une magnifique double parade face à Karl Toko-Ekambi dans un premier temps, puis face à Bruno Guimarães. De quoi maintenir les espoirs de son équipe pour la seconde période.

L'OL a montré un autre visage en seconde période

Au retour des vestiaires, les Lyonnais ont continué de pousser et la libération est venue de Houssem Aouar à la 53e. Le milieu de terrain a fait parler toute sa classe avec un sublime contrôle orienté du droit sur une passe de Rayan Cherki. Le numéro 8 lyonnais a ensuite enroulé sa frappe à ras de terre et trompé le gardien breton (1-0).

De plus en plus dangereux, les Rhodaniens ont alourdi le score grâce à Lucas Paqueta à la 65e. Sur une frappe de Karl Toko-Ekambi détournée par le gardien breton, Lucas Paqueta a bien suivi et poussé la balle de la tête au fond des filets (2-0).

Seulement quatre minutes plus tard, l'ancien stéphanois Fabien Lemoine a offert un pénalty à l'OL après une faute sur Bruno Guimarães. En l'absence de Memphis, le milieu brésilien s'est chargé de le frapper, mais il a complétement raté sa frappe. Heureusement pour lui, le pénalty a dû être retiré, car le gardien de Lorient n'avait pas un pied sur la ligne. Cette fois, le Lyonnais a été récompensé (3-0). Dans cette belle après-midi pour l'OL, Bruno Guimarães s'est même offert un doublé à la 77e (4-0).

Dans les dernières minutes, les Lorientais ont sauvé l'honneur à la 83e grâce à Thomas Monconduit, mais la réaction a été beaucoup trop tardive pour les Bretons (4-1).

Prochain match, l'avant-dernier de la saison, dimanche prochain sur la pelouse de Nîmes.