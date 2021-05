Un tag ciblant le policier tué à Avignon découvert à Lyon

Un nouveau tag inquiétant a été retrouvé à Lyon ce lundi matin.



Rue Professeur Ranvier dans le 8e arrondissement, on pouvait lire sur un mur : "Balle dans le front pour Eric Masson. Prochaine cible -> BST du 8eme". L'auteur du message fait donc référence au policier tué à Avignon mercredi lors d'une opération anti-drogue mais aussi à la brigade spécialisée de terrain du 8e arrondissement lyonnais, dépendante de la DDSP.

"Il s'agit de menaces graves et intolérables et de nature extrêmement violente", a notamment réagi Thierry Suquet, le préfet délégué pour la défense et la sécurité."Quand on s'attaque aux policiers, on s'attaque à des hommes et à des femmes qui tous les jours défendent nos libertés, assurent notre sécurité et défendent les valeurs de la république. Quand on s'attaque à un policier, on s'attaque à chacun d'entre nous", a-t-il poursuivi. Le préfet délégué a assuré que des identifications étaient en cours pour "empêcher ces gens de nuire".